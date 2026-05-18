De Rerum Novarum, AI NOSTRI GIORNI. SARA’ SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE LA PRIMA ENCICLICA DI PAPA LEONE XIV, CHE – UNA NOVITA’ IN ASSOLUTO, A SOTTOLINEARNE L’IMPORTANZA – PARTECIPERA’ ALLA PRESENTAZIONE
(g.p.) _________________ Comunicazione ai giornalisti da parte della Sala Stampa del Vaticano di questa mattina ________________
Il Santo Padre Papa Leone XIV si accinge a promulgare la Sua prima Lettera Enciclica, dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.
La Lettera Enciclica porta la firma del Santo Padre in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
La presentazione del Documento avrà luogo il 25 maggio 2026, alle ore 11.30, presso l’Aula del Sinodo, alla presenza del Santo Padre.
I relatori saranno:
- Card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede;
- Card. Michael Czerny S.J., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;
- Prof.ssa Anna Rowlands, Teologia politica, inclusa la Dottrina Sociale della Chiesa, ed etica teologica delle migrazioni umane, Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University, Regno Unito;
- Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (USA) e responsabile della ricerca sull’interpretabilità dell’intelligenza artificiale;
- Prof.ssa Leocadie Lushombo i.t., Teologia politica e Pensiero sociale cattolico, Jesuit School of Theology / Santa Clara University, California.
Conclusione del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.
Intervento e benedizione di Papa Leone XIV.
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