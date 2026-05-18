De Rerum Novarum, AI NOSTRI GIORNI. SARA’ SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE LA PRIMA ENCICLICA DI PAPA LEONE XIV, CHE – UNA NOVITA’ IN ASSOLUTO, A SOTTOLINEARNE L’IMPORTANZA – PARTECIPERA’ ALLA PRESENTAZIONE

DA MAGGIO A OTTOBRE IL JAZZ ABITA A SAN DONATO DI LECCE E A CARMIANO

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce __________________ “Abitare il jazz” – Musica, Cultura e territorio è l’originale progetto artistico ideato e promosso dall’Associazione Culturale Cromatica aps, patrocinato dalla Provincia di Lecce e vincitore del bando “Promozione della musica jazz” del Ministero della Cultura, che è stato presentato oggi nella sala conferenze stampa di Palazzo Adorno a Lecce. Con la direzione artistica del sassofonista Fulvio Palese, “Abitare il jazz” si svolgerà a San Donato di Lecce e […]