COPERTINO, E’ INIZIATA QUESTA MATTINA LA ” SETTIMANA DELLA LEGALITA’ “

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

“COLTIVARE LEGALITÀ”: L’ARMA DEI CARABINIERI DÀ IL VIA A COPERTINO ALLA SETTIMANA DELLA LEGALITÀ NEL SEGNO DEL BEATO PINO PUGLISI

Le parole forti e senza tempo del Beato Don Pino Puglisi – “Se ognuno può fare qualcosa, allora si può fare molto” – hanno risuonato stamattina tra le mura storiche di Masseria “La Tenente” a Copertino, tracciando la rotta della giornata inaugurale della “Settimana della Legalità”. L’evento, intitolato emblematicamente “Coltivare Legalità” e in programma dal 18 al 23 maggio, è stato organizzato dalla Caritas Diocesana “Nardò-Gallipoli” con la preziosa collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. La scelta del luogo custodisce in sé un altissimo valore simbolico: la masseria, sottratta al controllo della criminalità organizzata e confiscata alla mafia nel 2014, rappresenta oggi il segno tangibile dello Stato che si riprende i suoi spazi, trasformando un ex avamposto del malaffare in un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, speranza e rinascita sociale per i circa cento studenti del Liceo Classico “Galileo Galilei” di Nardò e dell’Istituto Agrario di Maglie presenti all’incontro.



La mattinata ha preso il via con l’introduzione delle autorità locali, aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Copertino, Dott. Vincenzo De Giorgi, e del Vicepresidente della Regione Puglia, Dott. Cristian Casili, i quali hanno espresso l’orgoglio del territorio nel farsi teatro di un riscatto così profondo. Subito dopo, la parola è passata al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, il Colonnello Andrea Siazzu.

Rivolgendosi direttamente alla platea dei giovani, il Comandante ha voluto sottolineare come la legalità non debba essere percepita come un insieme astratto di divieti, bensì come la più alta forma di libertà e di tutela dei propri diritti e di quelli altrui. Il Colonnello Siazzu ha rimarcato l’essenza stessa della missione dell’Arma, fondata sulla prossimità e sull’ascolto quotidiano, esortando i ragazzi a vedere in ogni Carabiniere un alleato sicuro, un punto di riferimento e uno scudo a difesa della loro crescita e dei loro sogni: un invito caloroso a fare squadra con le istituzioni per coltivare insieme il seme della giustizia.



Questo forte legame tra istituzioni e nuove generazioni è stato immediatamente proiettato sul palcoscenico grazie alla potenza espressiva del teatro. Gli studenti sono stati infatti catturati dall’intensità del monologo “U’ PARRINU”, portato in scena da URATEATRO, che ha ripercorso con straordinario impatto emotivo la vita, il coraggio e il sacrificio di Don Pino Puglisi, offrendo una testimonianza viva di coerenza e resistenza alla criminalità organizzata.



Sull’onda dell’emozione suscitata dallo spettacolo, la giornata è proseguita con gli autorevoli interventi degli altri ospiti illustri, che hanno approfondito i diversi aspetti del contrasto alle mafie e dell’impegno civile. La voce del Vicario della Prefettura di Lecce, Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, e le riflessioni di Don Giuseppe Venneri, Direttore della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli, hanno tracciato il quadro del supporto comunitario e della vicinanza dello Stato.

L’eredità più autentica dell’opera del sacerdote di Brancaccio è stata poi rievocata dalla toccante testimonianza diretta di Don Sergio Ciresi, Direttore della Caritas di Palermo, mentre il rigore dell’analisi giuridica e l’importanza del rispetto delle regole sono stati declinati dai profondi interventi del Procuratore Capo della Repubblica di Lecce, Dott. Giuseppe Capoccia, e del Dott. Guglielmo Cataldi, già Procuratore Aggiunto.



A coronamento di questo solenne percorso, lo stand istituzionale dell’Arma dei Carabinieri è diventato il luogo di un ideale passaggio di testimone. Dialogando con i militari dell’Arma, gli studenti sono stati investiti del ruolo di veri e propri “ambasciatori della sicurezza”.

Attraverso la consegna di gadget e brochure dedicate al contrasto delle truffe in danno degli anziani, i Carabinieri hanno affidato ai ragazzi una missione di affetto e civiltà: custodire i propri nonni, proteggendoli dalle insidie del quotidiano con la stessa premura con cui lo Stato protegge il futuro delle nuove generazioni.

La “Settimana della Legalità” proseguirà fino al 23 maggio, confermando Masseria “La Tenente” come un faro di legalità per tutto il territorio salentino.

Lecce, 18 maggio 2026

Category: Cronaca