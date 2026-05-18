LECCE, CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO

Report della Questura di Lecce ______________

Controlli straordinari della Polizia di Stato: raffica di controlli, due segnalati per possesso di droga e un foglio di via obbligatorio.

Durante la scorsa settimana, la Polizia di Stato ha intensificato in modo significativo i presidi sul territorio provinciale, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, dai furti allo spaccio di sostanze stupefacenti, con un’attenzione particolare ai contesti di malamovida.

Il bilancio complessivo dell’ultima settimana fa registrare 4.445 persone controllate e 1.797 veicoli, verificati in tutta la provincia.

Il cuore delle attività si è concentrato soprattutto a Lecce, con un momento di massimo impegno nella giornata di sabato 16 maggio.

In questa data, il servizio straordinario disposto dal Questore, in linea con le ultime determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, si è concentrato nelle aree interessate dai recenti episodi di aggressione in danno di minori: è stato presidiato il centro storico del capoluogo, in particolare nelle aree adiacenti piazza Libertini ed il Convitto Palmieri.

Sono stati coinvolti numerosi reparti della Polizia di Stato: dal Reparto Prevenzione Crimine alla Squadra Mobile, dalla Polizia Scientifica alle Volanti della Questura, con il contributo specialistico degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa. Al servizio hanno preso parte anche la Guardia di Finanza, con il team cinofilo antidroga, la Polizia Locale di Lecce e la Polizia Provinciale.

Prima dell’avvio dei servizi, tutto il personale ha partecipato a un briefing operativo in Questura per definire obiettivi e modalità d’intervento.

Parallelamente, gli equipaggi della Polizia Stradale hanno effettuato controlli specifici contro la guida sotto l’effetto di stupefacenti in piazzetta Angelo Rizzo, nei pressi dell’Obelisco.

Nella serata di sabato sono state identificate 493 persone e controllati 107 veicoli, con tre contestazioni al Codice della Strada, due patenti ritirate e una carta di circolazione sequestrata.

Sono stati segnalati alla Prefettura due soggetti per detenzione di hashish, di cui un maggiorenne ed un minorenne (rispettivamente classe 2005 e 2012); presso il Convitto Palmieri è stata sequestrata sostanza stupefacente a carico di ignoti. In totale, sono stati sequestrati oltre 23 grammi di sostanza stupefacente.

Non sono mancati i controlli amministrativi verso esercizi commerciali della città, nei confronti dei quali, a seguito dell’istruttoria, gli agenti della Questura contesteranno le eventuali sanzioni amministrative.

La Polizia Locale ha controllato tre attività commerciali, elevando una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Inoltre, nella mattinata del 16 maggio, durante i servizi di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina ha notato due giovani donne straniere avvicinarsi con insistenza a un gruppo di anziani nei pressi di un bar situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.

L’atteggiamento particolarmente pressante delle due, domiciliate a Lecce, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo. Le due donne, sono risultate una maggiorenne, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare furti commessi ai danni di persone anziane, e una minorenne.

A carico della maggiorenne figuravano inoltre diverse misure di prevenzione, tra cui fogli di via obbligatori emessi in differenti città italiane.

Dall’analisi dei precedenti è emerso un modus operandi ricorrente: la giovane, dopo aver carpito la fiducia delle vittime — spesso persone anziane — approfittava della loro vulnerabilità per sottrarre monili in oro, orologi o denaro.

Considerata l’assenza di una valida giustificazione per la sua presenza nel territorio comunale di Galatina e alla luce dei suoi precedenti, nei confronti della donna maggiorenne il Questore Lionetti ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel comune per due anni.

Lecce, 18 maggio 2026

Category: Cronaca