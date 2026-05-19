NOVITA’ EDITORIALI / ESCE PER LA CASA EDITRICE SALENTINA I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI, SEMPRE PIU’ DI RESPIRO INTERNAZIONALE, “La poesia di Carol Shields” IN EDIZIONE INGLESE – ITALIANO

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Il panorama letterario italiano si arricchisce di un tassello fondamentale: la prima traduzione delle opere poetiche di Carol Shields (1935-2003), biografa, romanziera e poetessa canadese vincitrice del Premio Pulitzer.

Il volume, intitolato La Poesia di Carol Shields, è curato da Nella Cotrupi (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, 384 pagg. 25 euro) e offre ai lettori l’edizione bilingue delle tre raccolte pubblicate in vita dall’autrice: Others, Intersect e Coming to Canada. Sebbene nota a livello internazionale per i suoi dieci romanzi — tra cui il celebre The Stone Diaries— pochi sanno che la carriera della Shields iniziò proprio con i versi. Il volume esplora questa genesi, mostrando come la sensibilità per il “mistero della personalità” e l’attenzione ai dettagli apparentemente insignificanti siano nati nella poesia lirica per poi fiorire nella prosa.

Nella sua introduzione, il critico David Staines definisce Shields come un’osservatrice “attenta e silenziosa”, capace di catturare l’essenza di persone e rituali quotidiani senza mai esprimere giudizi. Jan Zwicky, nella prefazione, sottolinea come la sua forza risieda nella tensione tra il lato oscuro dell’ottimismo della classe media e il sogno della stabilità e della gioia.

“Desidero che i lettori abbiano accesso al terreno letterario in cui Carol Shields ha piantato e coltivato per la prima volta le sue preoccupazioni esistenziali,” dichiara la curatrice Nella Cotrupi. “Queste traduzioni sono un ponte tra una scrittrice straordinaria e una comunità linguistica che non ha ancora avuto pieno accesso alla sua voce più distillata”.

Il volume include apparati critici di rilievo e una nota biografica della curatrice, Nella Cotrupi, scrittrice e traduttrice italo-canadese di solida esperienza accademica e letteraria, che ha all’attivo diverse pubblicazioni di rilievo internazionale

“La pluripremiata scrittrice canadese Carol Shields passò da Carol Anne Warner, nata e cresciuta negli Stati Uniti, nella ‘‘Canadian Shields’’ sposando l’ingegnere canadese Don Shields; trasferendosi con lui in Canada, dove visse per 46 anni; scrivendo di scrittori canadesi, da Susanna Moodie a Margaret Laurence; e ambientando spesso i suoi romanzi in città canadesi. Carol Shields, tuttavia, mantenne un piede su entrambi i lati del confine, dividendo l’ambientazione di alcuni dei suoi romanzi sia negli Stati Uniti che in Canada, e avendo anche la doppia cittadinanza. Ottenne così l’onore unico di vincere sia il Premio Pulitzer americano per la letteratura che la Medaglia d’oro del Governatore Generale canadese per lo stesso libro: The Stone Diaries. Gli ammiratori della narrativa di Carol Shields potrebbero non sapere che era anche una poetessa di spicco, nonché una drammaturga e saggista di successo. Dopo la pubblicazione di The Collected Poetry of Carol Shields nel 2021, è opportuno che le sue poesie vengano tradotte in altre lingue, tra cui la lingua italiana di questo importante volume, condividendo il suo notevole dono per la poesia con lettori al di fuori del mondo anglofono. “

Nora Foster Stovel, Università dell’Alberta. Curatrice di Tutte le poesie di Carol Shields (o L’opera poetica completa di Carol Shields). Curatrice di The Canadian Shields: racconti e saggi

(Traduzione a cura di Nella Cotrupi)

Carol Shields – Una breve biografia / Carol Shields nacque a Oak Park, Illinois, nel 1935 e si trasferì in Canada nel 1957, quando sposò l’ingegnere canadese Donald Shields. Da studentessa universitaria, frequentò l’Hanover College in Indiana, e l’Università di Exeter in Inghilterra. In seguito completò un programma di laurea specialistica presso l’Università di Ottawa. Nel corso della sua vita, Carol Shields riuscì a conciliare il suo ruolo di moglie e madre di cinque figli con una prodigiosa e diversificata produzione letteraria, oltre una carriera di insegnante in diverse università canadesi. Fu anche Rettore dell’Università di Winnipeg dal 1996 al 2000. Autrice di fama internazionale, Carol Shields ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Governor General’s Literary Award, il Premio Pulitzer e il National Book Critics Circle Award per The Stone Diaries. Ha vinto l’Arthur Ellis Award per Swann: A Mystery e l’Orange Prize (ora Women’s Prize for Fiction) per Larry’s Party. Il suo ultimo romanzo, Unless, è stato pubblicato poco prima della sua morte nel 2003. Romanzo ampiamente acclamato, è stato finalista sia per l’Orange Prize che per il Booker Prize.

Nota Biografica – Nella Cotrupi / Caterina Nella Cotrupi è scrittrice, traduttrice e critica letteraria canadese di origine italiana. All’Università di Toronto ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza e il dottorato in Letteratura Comparata. Nella ha lavorato come avvocato e anche come docente, insegnando letteratura e legge a studenti universitari a Toronto. Il suo libro, Northrop Frye and the Poetics of Process sul teorico e critico letterario canadese Northrop Frye, si concentra sul contributo del filosofo italiano Giambattista Vico. Nella si occupa di saggistica, traduzioni, racconti e poesia. È stata inoltre finalista al Winston Collins/Descant Prize per la poesia.

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