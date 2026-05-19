NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Hear this riddim”: PAPA LEU, TERRON FABIO, STRIUNIZZO, BLACKOUT JA, BIG SIMON, JUSTESS JOAN, RANKIN LELE, STEPHANOCCIOLO, VERSO BADEN, SHOCKING MURRAY E YAH MEEK

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Adriatic Sound annuncia la pubblicazione di “Hear This Riddim”, la nuova strumentale prodotta da Papa Leu (nella foto), ispirata al classico stile dancehall giamaicano dei primi anni 2000. Il progetto prende forma a partire dal brano promozionale “Na Na Na”, registrato da Papa Leu sul celebre WYFL Riddim. Da qui nasce l’ idea di creare un riddim originale per accompagnare non solo il suo brano, ma anche quelli di Terron Fabio, Striunizzo, Blackout JA e Big Simon, già autori di versioni promozionali su quello che è diventato il riddim più virale del 2026.

Oltre a questi brani, si aggiungono gli inediti di Justess Joan, Rankin Lele, Verso Badem, Shocking Murray e Yah Meek. Una lineup ricca che testimonia ancora una volta il legame profondo e duraturo tra il Salento e la Giamaica.

Le tracce spaziano tra temi diversi: dalle vibrazioni romantiche ai testi di forte impegno sociale, offrendo una panoramica completa della creatività e dell’energia che caratterizzano la scena dancehall internazionale e la sua declinazione salentina.

La strumentale “Hear This Riddim” è stata creata da Papa Leu, arrangiata insieme a Maestro Garofalo e Fossa Drummer, e masterizzata in Giamaica da Jemoi “J.Twiss” Monteith: una squadra di collaboratori ormai presenza costante nelle produzioni firmate Adriatic Sound.

Con “Hear This Riddim”, Adriatic Sound e Papa Leu celebrano un ponte culturale tra Italia e Jamaica fatto di musica, passione e identità condivisa.

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HEAR THIS RIDDIM –ADRIATIC SOUND

Produced by: Papa Leu for Adriatic Sound Productions

Drum: Antonio “Fossa Drummer” Miglietta

Bass & Guitar: Raffaele “Papa Leu” Leo

Keyboards: Alessandro “Maestro” Garofalo

Mixed by: Papa Leu at Adriatic Sound Studio

Mastered by: Jemoi “J.Twiss” Monteith at Clearsonix Studio

Tracklist:

PAPA LEU – Na Na Na

TERRON FABIO – Anime Pacce

STRIUNIZZO – Troppa Indifferenza

BLACKOUT JA – Women Roll Call

BIG SIMON – Kill Sound

JUSTESS JOAN – My Turn

SHOCKING MURRAY – My Girl

YAH MEEK – Key To Your Heart

VERSO BADEM – Raggamuffin Boy

STEPHANOCCIOLO – Sufferah

RANKIN LELE – Uai

ADRIATIC SOUND – Hear This Riddim

Smart link : https://linktr.ee/hearthisriddim

Promo Link: https://drive.google.com/drive/folders/1fsKQNhwCMGRXkEOJ4cF5AwbRGVDBOwp4?usp=share_link

www.adriaticsound.eu

Category: Cultura