DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 22 MAGGIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 22 maggio 2026.

Santa Rita.

Auguri di buon onomastico a tutte le nostre amiche e le nostre lettrici che portano questo nome.

A Chieti, l’editore Marco Solfanelli compie 72 anni: auguri di buon compleanno!

E tanti affettuosi auguri alla nostra amica Sara Versienti, che a Trepuzzi festeggia 48 anni!

2010. Come oggi, quindici anni fa, a Madrid l’Inter di José Mourinho diventa Campione d’Europa di calcio battendo 2-0 il Bayern Monaco. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo Scudetto, diviene la prima squadra italiana a completare la così detta “tripletta”.

Proverbio salentino: LU SULE CA TE ITE TE SCARFA

Il sole che ti vede ti scalda.

Così come i raggi del sole con i quali si viene a contatto scaldano il nostro corpo, così le persone con le quali ci si vede quotidianamente scaldano il nostro cuore.

A volte ci può essere un parente stretto, con il quale però ci si vede di rado, mentre ci possono essere persone che sono parenti alla lontana o semplici conoscenti, e con i quali si ha una frequentazione costante e magari sono premurosi; è evidente che con questi ultimi si crea un legame più stretto.

Category: Costume e società