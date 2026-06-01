DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 1 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 1 giugno 2026.

San Giustino.

A Lecce la collega giornalista Tiziana Colluto compie 42 anni: un cordiale augurio di buon compleanno!

Diciotto anni fa, nel 2008, a Casal di Principe, viene ucciso Michele Orsi, 47 anni, con due colpi al torace e uno alla testa, davanti al bar dove i suoi assassini l’ avevano convinto a raggiungerli.

Insieme col fratello Sergio, Michele Orsi era coinvolto nelle indagini sul consorzio Eco 4, che si occupava dello smaltimento di rifiuti in diversi comuni del basso casertano. Le indagini stavano facendo luce sui legami tra camorra, imprenditoria e politica, sia locale che nazionale, nella gestione dei rifiuti. Aveva deciso di collaborare con la Direzione Distrettuale Antimafia.

Proverbio salentino: TIENI CCHIU CULU CA CUSCIENZA

Hai più culo che coscienza.

Questo modo di dire lo si utilizza nei confronti di chi ha una fortuna sfacciata. E’ un modo di sfottere qualcuno che 30ci ha battuto al gioco, e al quale non vogliamo riconoscere particolari capacità, ma solo una grande fortuna.

Quando si gioca a carte, o a biliardo, non è raro che qualcuno lo utilizzi.

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