DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 15 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 15 giugno 2026.

San Vito.

Auguri di buon onomastico a chi porta questo nome.

Auguri di un felice compleanno alla nostra amica Eli Sabato, che a Copertino oggi compie gli anni.

A Cavallino, auguri al nostro amico Paolo G. Toma, che oggi festeggia il suo compleanno.

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Come oggi, trenta anni fa, nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, intorno alle 11.20 l’esplosione di un camion-bomba distrugge diversi edifici nell’area di Market Street nel centro della città e causa circa duecento feriti, lasciando sul posto un cratere dal raggio di sedici metri e profondo cinque.

L’attacco terroristico viene rivendicato dall’IRA, l’esercito repubblica irlandese, organizzazione contraria alla presenza britannica in Irlanda del Nord. Successivamente il centro della città di Manchester fu oggetto di una vasta opera di riqualificazione urbana. Simbolo di tale rinnovamento è il centro espositivo Urbis inaugurato nel 2002 e progettato dall’architetto Ian Simpson.

Proverbio salentino: MINTI NNA COPPULA A NCAPU A NNU CUGGHIUNE E SE SENTE GENERALE

Metti un cappello in testa ad un … uno sprovveduto e quello si sente Generale.

Quante volte nella vita ci è capitato di vedere delle mezze calzette che si danno arie da grandi uomini, o che mortificano chi si rivolge loro, solo perché gli è stato dato un incarico qualsiasi fosse anche quello di portinaio.

Category: Costume e società