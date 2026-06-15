NOVITA’ EDITORIALI / UN SIGNIFICATIVO SAGGIO DI MARIO BOZZI SENTIERI SU FONDAMENTALI E FONDAMENTALISTI DI FASCISMO E ANTIFASCISMO

di Mary Forgione ___________________

Con Eterna guerra civile? Fascismo e Antifascismo fondamentali e fondamentalisti, Mario Bozzi Sentieri consegna ai lettori un’opera di grande spessore culturale e civile, destinata a occupare un posto significativo nel dibattito sulla storia e sull’identità nazionale italiana. Il libro affronta uno dei temi più complessi e sensibili della nostra memoria collettiva con il rigore dello studioso, la passione dell’intellettuale e la libertà di chi non teme di confrontarsi con questioni ancora aperte.



Bozzi Sentieri dimostra la sua capacità di muoversi tra storia, politica e cultura senza cedere alle semplificazioni ideologiche. La sua analisi non si limita a ripercorrere eventi e interpretazioni consolidate, ma invita il lettore a interrogarsi sul modo in cui il passato continua a influenzare il presente, condizionando linguaggi, categorie e appartenenze. In questo senso, il volume rappresenta un prezioso esercizio di approfondimento critico e di maturità intellettuale.



L’autore propone una riflessione ampia e articolata sul rapporto tra fascismo e antifascismo, affrontando il tema con equilibrio e profondità. La sua attenzione si concentra soprattutto sulla necessità di distinguere la ricerca storica dall’uso politico della storia, restituendo centralità alla complessità dei fenomeni e alla pluralità delle interpretazioni. È un approccio che richiama la migliore tradizione della cultura italiana, quella che considera la conoscenza come strumento di comprensione e non di contrapposizione.



Particolarmente interessante è la capacità di Bozzi Sentieri di collegare le grandi vicende del Novecento alle questioni più profonde dell’identità nazionale. Le pagine dedicate alle radici delle divisioni italiane, alla costruzione della memoria pubblica e al significato delle grandi ricorrenze civili offrono spunti di notevole interesse, capaci di coinvolgere non solo gli studiosi ma anche i lettori desiderosi di comprendere meglio la storia del proprio Paese.



Lo stile dell’autore è chiaro, incisivo e sempre sorretto da una solida base culturale. La scrittura accompagna il lettore attraverso temi complessi senza mai appesantire il discorso, mantenendo costante l’attenzione e stimolando la riflessione. Ne emerge il profilo di un intellettuale che conosce profondamente la materia trattata e che sa trasformare la ricerca storica in occasione di dialogo e confronto.



Uno dei meriti maggiori del volume è quello di riportare al centro del dibattito pubblico il valore della memoria come strumento di conoscenza. In un tempo caratterizzato da contrapposizioni spesso superficiali e da giudizi sommari, Bozzi Sentieri invita a recuperare il senso della storia come patrimonio condiviso, da studiare e comprendere nella sua complessità. È una lezione di metodo oltre che di contenuto.



Eterna guerra civile? è dunque un libro importante, coraggioso e culturalmente stimolante. Un’opera che conferma Mario Bozzi Sentieri tra le voci più autorevoli e originali del panorama intellettuale italiano contemporaneo, capace di affrontare temi delicati con rigore, indipendenza di giudizio e autentica passione per la ricerca della verità storica. Una lettura preziosa per chiunque voglia comprendere meglio le radici del nostro presente e riflettere sul significato più profondo della memoria nazionale.

Mario Bozzi Sentieri, Eterna guerra civile ? Fascismo e antifascismo. Fondamentali e fondamentalisti, Eclettica Edizioni, Massa, pagg. 171, Euro18,00.

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