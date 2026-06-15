I CONTROLLI CONTINUI DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E PROVINCIA

Report della Questura di Lecce ________________

Durante la scorsa settimana ancora una volta l’obiettivo della Polizia di Stato è stato il generale rafforzamento delle misure di vigilanza così come disposto dal Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, d’intesa con le linee strategiche condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto. L’azione ha portato all’identificazione di 4.685 persone e 1.849 veicoli controllati, punta a contrastare i fenomeni criminali legati allo spaccio di stupefacenti, alla criminalità minorile e ai reati che colpiscono i negozi di vicinato.

La strategia operativa punta non solo al controllo del centro abitato di Lecce ma anche alle zone periferiche e sull’hinterland provinciale. Particolare attenzione viene rivolta ai luoghi di aggregazione abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati o pericolosi, così come alle aree considerate a rischio degrado. Tra queste, un controllo continuo è stato attivato nei pressi della stazione ferroviaria e delle vie limitrofe, per gestire la presenza di persone senza fissa dimora che vi trovano riparo. Per rendere l’azione più incisiva, l’apparato della Polizia di Stato – che vede in campo la Squadra Mobile, le Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e Bari, la Polizia Stradale, la Polfer e la Divisione Amministrativa – lavora in modo integrato con reparti delle altre forze di Polizia e la Polizia Locale.

Nell’ambito dei predetti servizi, il 10 giugno, a Galatina, un ventenne è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, poiché sorpreso a urinare nei pressi di una scuola dell’infanzia; lo stesso giovane è stato trovato in possesso di due grammi di hashish per uso personale, comportando la segnalazione alla Prefettura e l’immediata notifica del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Galatina per due anni, emesso dal Questore. Sempre nell’ambito di questi controlli territoriali, a Taurisano una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Il fine settimana del 13 e 14 giugno è stato invece dedicato alla tutela della “movida” e alla sicurezza delle zone balneari. A Lecce, gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, hanno presidiato le piazze e le vie del centro storico maggiormente frequentate dai giovani, come Piazza Sant’Oronzo, Piazza Mazzini, Piazza Santa Chiara, Piazzetta Colonnello De Cristoforis e via Paladini. Durante i controlli amministrativi agli esercizi commerciali, un cocktail bar è stato sanzionato per la mancanza dei servizi igienici dedicati al personale e per la mancata esibizione del documento di valutazione del rischio. Altre quattro attività commerciali sono state sanzionate per occupazione non autorizzata del suolo pubblico. L’attività ha inoltre consentito di sequestrare a carico di ignoti 7 grammi di hashish e 2,4 grammi di marijuana. I servizi straordinari si sono poi estesi sulle strade che conducono alle marine leccesi, dove l’attenzione è rimasta alta per prevenire turbative alla tranquillità pubblica e dove è stato sanzionato un automobilista che viaggiava su un mezzo privo della regolare revisione.

I servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica sono stati disimpegnati in modo sistematico nei comuni di Taurisano, Gallipoli, Surbo, Monteroni, Galatina e Lecce, per garantire una vigilanza sempre più stringente e restituire sicurezza alla collettività.

Lecce, 15 giugno 2026

Category: Cronaca