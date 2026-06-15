TAURISANO, GIOVANE ARRESTATO PER FURTO DI RAME IN UNA SCUOLA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

TAURISANO, SORPRESO MENTRE TAGLIA TUBAZIONI IN RAME NEL CANTIERE DELLA SCUOLA: ARRESTATO DAI CARABINIERI

Tentava di impossessarsi delle tubazioni in rame all’interno del cantiere della scuola primaria del paese, ma è stato sorpreso dai Carabinieri e arrestato in flagranza di reato.

È accaduto a Taurisano, dove i militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno bloccato un 30enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile di tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso all’interno del cantiere edile allestito presso l’edificio scolastico mentre stava sezionando alcune tubazioni in rame, presumibilmente con l’intento di asportarle. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha consentito di interrompere l’azione criminosa prima che venisse portata a termine e di mettere in sicurezza l’area interessata.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno inoltre sequestrato uno zaino nella disponibilità dell’indagato, all’interno del quale sono stati rinvenuti diversi attrezzi idonei allo scasso, ritenuti presumibilmente utilizzati per l’azione delittuosa.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che coordina le indagini.

L’intervento ha consentito di scongiurare possibili ulteriori danni a una struttura destinata alla collettività. I furti di rame, infatti, rappresentano un fenomeno particolarmente insidioso poiché, oltre al valore del materiale sottratto, comportano spesso costosi interventi di ripristino e possono compromettere o ritardare il regolare funzionamento di edifici pubblici, infrastrutture e cantieri.

Si evidenzia che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 15 giugno 2026

Reparto Operativo

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Category: Cronaca