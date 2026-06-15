IL DOJO “IL CAVALIERE” DI AIKIDO – LECCE incanta il Salento: doppio successo tra Cavallino e San Donato

g.m.________Sotto la sapiente direzione del Maestro Valerio Melcore, coadiuvato dal Maestro Antonio Cannone, la storica scuola di arti marziali leccese si conferma protagonista assoluta nei grandi eventi del territorio, celebrando sport, inclusione e storiche amicizie.

Il fascino senza tempo dell’Aikido e i valori profondi delle discipline marziali continuano a brillare nel panorama salentino, e lo fanno attraverso l’instancabile attività del dojo “Il Cavaliere” di Aikido-Lecce. Sotto l’impeccabile guida del Maestro Valerio Melcore e con il prezioso supporto del Maestro Antonio Cannone, la scuola ha recentemente dominato la scena in due tra i più importanti appuntamenti sportivi del territorio, confermandosi non solo un’eccellenza tecnica, ma un vero e proprio motore di aggregazione sociale.

Il trionfo alla “Giornata dello Sport” a Cavallino Il primo grande appuntamento ha animato la comunità di Castromediano lo scorso 7 giugno. In occasione della “Giornata dello Sport”, promossa dall’assessore Antonio Palermo, il Parco Adele Savio si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. Alla presenza di importanti cariche istituzionali, tra cui il sindaco Bruno Gorgoni Ciccarese e gli assessori Paolo Morelli e Pamela Manno, il cuore pulsante della manifestazione è stato rappresentato dalle esibizioni pratiche.

Gli atleti del dojo “Il Cavaliere” hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso con una dimostrazione di altissimo livello. Sul tatami, Giuliano Melcore, Giuseppe De Giorgi, Gianmarco Esposito, Lorenzo Liccardi, Andrea De Filippis ed Emilio Monti, hanno dato sfoggio di grande maestria, alternando spettacolari cadute a tecniche di difesa a mani nude, fino all’utilizzo delle armi tradizionali come bastoni, bokken e katana. L’evento, presentato ufficialmente da Antonio Liccardi, è stato anche una straordinaria vetrina per i valori di inclusione e amicizia che da sempre contraddistinguono il dojo. Grande emozione ha suscitato l’esibizione del maestro Piero Linciano con i suoi “ragazzi speciali”, e non è mancato un pensiero affettuoso al Maestro Gino Nosi, pilastro del Karate in Puglia, la cui amicizia con il dojo “Il Cavaliere” affonda le radici in oltre quarant’anni di storia condivisa.

Oltre 150 associazioni per “Lo Sport per Tutti” a San Donato Solo pochi giorni dopo, il 13 giugno, il dojo leccese ha risposto presente a una nuova e imponente chiamata: la manifestazione nazionale “Lo Sport per Tutti” a San Donato di Lecce. Un evento di proporzioni straordinarie, promosso dall’assessore Riccardo Pellegrino, che ha visto confluire nel Salento oltre 150 associazioni da tutta Italia.

In un contesto così prestigioso, la delegazione dell’Aikido Lecce ha saputo distinguersi per rigore ed eleganza. A rappresentare il dojo in questa incredibile serata di gala marziale sono saliti sul tatami il Maestro Antonio Cannone, insieme a Giuliano Melcore, Leo Perlangeli, Giuseppe De Giorgi, Gianmarco Esposito, Lorenzo Liccardi e, in qualità di “padrone di casa”, Mario De Blasi. Oltre ai grandi numeri e allo spettacolo tecnico, la vera magia di queste iniziative risiede nel forte senso di comunità. La manifestazione è stata infatti la cornice perfetta per riabbracciare figure storiche del panorama marziale, tra cui il maestro Tony Carrozzini, accompagnato da Sergio Renna, e gli amici e maestri Piero Linciano e Maurizio Martina.

Tra i momenti più significativi e ricchi di emozione della serata, spicca l’incontro con il maestro Antonio Giacoia. È stata la perfetta occasione per rievocare un felice ricordo di qualche anno fa, quando il Maestro Melcore fu ospitato nella splendida città di Taranto per tenere un’apprezzata lezione durante uno stage nazionale di Arti Marziali. I legami del dojo “Il Cavaliere” con la terra ionica sono profondi e radicati, arricchiti anche dall’invito ricevuto l’anno precedente dall’illustre maestro di Kendo Dino Schiavone. Questi preziosi momenti di scambio, all’insegna della calorosa accoglienza e della condivisione tecnica e umana, ribadiscono il valore più autentico promosso dal dojo leccese: le arti marziali uniscono, sempre.

Ancora una volta, il dojo “Il Cavaliere” dimostra come la passione, la dedizione e una leadership solida come quella dei Maestri Valerio Melcore e Antonio Cannone possano trasformare la pratica sportiva in una vera e propria lezione di vita, rendendo onore alla grande tradizione marziale del nostro territorio.

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