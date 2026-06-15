PEPPINO BASILE: DICIOTTO ANNI DA UN OMICIDIO RIMASTO SENZA COLPEVOLI

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Peppino Basile: 18 anni da un omicidio “senza colpevoli”. Il “Comitato Pro Basile”: “Noi non dimentichiamo e non faremo mai dimenticare”. Anche questo 15 giugno non si fermano le iniziative per il ricordo della vittima del “Sistema” rimasta senza Giustizia

Lo Stato a Ugento si è arreso 18 anni fa. 18 anni come quelli che un neomaggiorenne compirebbe domani perchè sono tanti gli anni da quella tragica notte tra il 14 e 15 giugno 2008 in cui un Uomo e Politico straordinario, Peppino Basile, consigliere comunale e provinciale dell’Italia dei Valori, veniva barbaramente dilaniato da una serie infinita di coltellate da mani rimaste ignote, che lo lasciavano a terra, nel buio di una sera che chi lo conosceva non potrà mai dimenticare, davanti all’uscio della propria casa. Uno dei più efferati omicidi degli ultimi vent’anni a livello nazionale rimasto senza nessun colpevole ma con tanti che colpevolmente, anche fra i suoi concittadini, non ne hanno più voluto parlare perchè in certi casi è più comodo “stare zitti” e provare a dimenticare che ricordare. Un caso italiano non risolto e una storia tragica su cui troppi – anche tra le alte “sfere” – hanno, sin da subito, cercato di stendere fumosi veli per “piste” rivelatesi clamorosamente fallaci che avrebbero potuto far cadere questa tremenda vicenda in un oblìo che, tuttavia, per l’impegno di chi ancora vuole tenere alta la guardia nella speranza che un giorno possa emergere la Verità, non si è mai compiuto. Per tali ragioni, anche quest’anno, in occasione della ricorrenza del diciottesimo anno da quella tragica notte, gli amici del Comitato “Pro Basile” hanno deciso di ricordare Peppino Basile. Compagni di vita politica e non solo che già dalle prime ore dopo il delitto si erano messi in moto per contribuire al lavoro degli inquirenti mentre una parte della comunità era attonita e si era trincerata dietro un silenzio che, chi ricorda quei terribili giorni di allora, sembrava surreale. Gli stessi che avevano trovato anche una camicia intrisa di una sostanza che pareva sangue a poche centinaia di metri dal luogo del delitto e di cui non si è saputo più nulla neanche dopo due processi uno innanzi al Tribunale dei Minorenni e l’altro in Corte d’Assise a Lecce che si sono risolti in due assoluzioni per i due unici indiziati, rivelatisi innocenti. Ed allora, i suoi amici e i cittadini che hanno aderito al comitato “Pro Basile”, organizzazione costituitasi spontaneamente sin dai giorni dopo la morte, hanno deciso di continuare ad onorarne la “Memoria” e anche domani 15 giugno ricorderanno l’Amico, l’Uomo ed il Politico combattivo e passionario rappresentante delle istituzioni. Quindi, come ogni anno, anche questo 15 giugno alle ore 17, alcuni di noi – capofila i membri del comitato, in primis i fondatori Gianfranco Coppola e Giovanni D’Agata anche nella qualità di presidente dello “Sportello dei Diritti”, parteciperanno ad un momento di preghiera presso la tomba del consigliere nel Cimitero di Ugento. Tutto ciò perché il ricordo dell’Amore e della Passione del “Figlio del Popolo” per questo territorio e per i suoi concittadini, ma anche la sua tragica fine e la sua lotta incessante contro il “Sistema”, dovranno sempre essere da esempio soprattutto per le generazioni future. Perché il ​suo Sacrificio non resti invano. Per la Legalità, la Tutela del Territorio e delle Istituzioni. “Noi non dimentichiamo e non faremo mai dimenticare”.

​​Per Il comitato “Pro Basile”

Giovanni D’Agata​​​​ ​ Gianfranco Coppola

Lecce / Ugento, 14 giugno 2026

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L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 14 giugno 2022

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