DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 16 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì giugno 2026.

Sant’ Aureliano.

A Torino la nostra amica Lili compie 38 anni: un affettuoso augurio di buon compleanno!

A Modena il nostro amico poeta Nicola Manicardi compie 54 anni: un affettuoso augurio di buon compleanno!

Sessantatré anni fa, nel 1963, Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia lanciata nello spazio.

Figlia di un ex soldato russo e con un passato da operaia si interessa di paracadutismo e partecipa all’esame di assunzione per il primo gruppo di donne cosmonaute.

Prede parte alla missione sovietica Vostok e a bordo del Vostok 6 trascorre quasi tre giorni nello spazio effettuando quarantanove orbite terrestri. Accolta in patria come un eroina, solo molti anni dopo rivelerà dei retroscena sulla sua esperienza.

A causa di alcuni calcoli errati la navicella si stava allontanando sempre più dall’orbita terrestre e le ridotte dimensioni dell’abitacolo la costrinsero a restare legata al sedile per tutte le settanta ore di volo. Altri problemi la accompagnarono durante la fase di atterraggio.

Per salvaguardare l’onore dell’Unione Sovietica le riprese dell’atterraggio vennero girate alcuni giorni dopo, per rendere trionfale il rientro della prima donna dallo spazio.

Proverbio salentino: EGNA TE CI CCHIU NDAE

Venga da chi ne ha di più.

Di solito questo proverbio veniva proferito dopo che due avevano litigato, o vi erano stati malintesi che avevano allontanato due persone, magari due parenti, o due amici. E allora normalmente era la donna più anziana, e quindi la più saggia della famiglia, che invitava il proprio congiunto a fare il primo passo, spiegandogli che colui che si muoveva per primo per riconciliarsi non era il più debole, ma quello che aveva più cervello, più testa, più buon senso. Da qui venga, ossia la prima azione venga, da chi ne ha di più.

Category: Costume e società