ANZIANO PERDE LA VITA IN UN INCENDIO NELLE CAMPAGNE DI SOLETO

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Un drammatico episodio si è verificato nel tardo pomeriggio nelle campagne che circondano Soleto, dove un anziano di 86 anni, Giovanni Antonaci, ha perso la vita mentre si trovava all’interno di un terreno agricolo di sua proprietà. La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, dove la notizia si è diffusa rapidamente suscitando sgomento e commozione.

L’allarme è scattato intorno alle 17 di ieri, in una zona rurale situata lungo via Serra della Torre, a circa due chilometri dal centro abitato. Qui è stato trovato il corpo senza vita dell’anziano, residente a Soleto, accanto agli attrezzi che stava utilizzando per eseguire lavori di manutenzione e pulizia dell’area.

Dalle prime verifiche effettuate sul posto, l’uomo avrebbe trascorso il pomeriggio impegnato nella rimozione della vegetazione secca cresciuta lungo il perimetro del fondo agricolo. Per eliminare le erbacce avrebbe acceso un piccolo fuoco controllato, ma le fiamme, favorite probabilmente dalla presenza di materiale facilmente infiammabile e dalle condizioni ambientali, si sarebbero propagate rapidamente oltre l’area prevista.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella che l’86enne, nel tentativo di contenere il rogo o di allontanarsi dall’area interessata dall’incendio, possa essere stato colto da un improvviso malore. Le difficoltà motorie di cui soffriva potrebbero aver ulteriormente compromesso la possibilità di mettersi in salvo.

A notare quanto stava accadendo sarebbe stata una residente della zona, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Nonostante la tempestività dell’intervento, per l’anziano non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Nell’area sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile locale, impegnati nelle operazioni di supporto e messa in sicurezza, mentre il sindaco di Soleto si è recato personalmente sul luogo della tragedia per seguire gli sviluppi e manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari della vittima.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, ma al momento sembra prevalere la ricostruzione di un tragico incidente avvenuto durante le attività di pulizia del terreno agricolo. Una vicenda che riaccende l’attenzione sui rischi legati alla gestione dei residui vegetali e all’utilizzo del fuoco nelle campagne, soprattutto durante i periodi più caldi dell’anno.

Category: Cronaca