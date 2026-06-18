NOVITA’ EDITORIALI / ROMANZO DI FANTASCIENZA DI LANFRANCO FABIANI NELLA TORINO RISORGIMENTALE

di Raffaele Polo _________________

Torino, 1850. Nel cuore del Risorgimento, tra conventi, pioggia battente e intrighi di corte, qualcuno sta tentando di riscrivere la storia d’Italia prima ancora che venga compiuta.

L’agente Marina Savoldi avrebbe voluto soltanto godersi le ferie forzate imposte dall’UCCI – l’Ufficio Centrale Cronotemporale Italiano – tra whisky torbato, musica classica e sigarette. Invece si ritrova trascinata in una missione segreta nel Tempo Altro insieme alla persona che sopporta meno al mondo: la temutissima Madre Superiora, segretaria del Direttore e incarnazione vivente di regolamenti, protocolli e disapprovazione morale. Ma a Torino li aspetta qualcosa di molto peggiore. Perché la donna che devono proteggere potrebbe essere la chiave stessa dell’esistenza dell’UCCI.

Tra paradossi temporali, agguati sotto la pioggia e missioni che “sono già avvenute”, Marina dovrà sopravvivere non solo ai nemici della linea temporale, ma anche alla convivenza con due Madri Superiori contemporaneamente. E questo potrebbe essere il compito più impossibile di tutti.

Questo, in sintesi, l’affascinante riassunto del libro di Lanfranco Fabiani “Nei labirinti del tempo” (Delos, 178 pagine, 16 euro) che continua la sua saga dedicata ai viaggi nel tempo che hanno, da sempre, affascinato i lettori di fantascienza. L’autore, nato a Roma nel 1959, si è laureato nel 1986 in letterature comparate con una tesi sulla fantascienza post-atomica. Già dagli anni Ottanta si è fatto apprezzare con la pubblicazione di racconti su varie pubblicazioni, fino ad approdare al romanzo con Lungo i vicoli del tempo, vincitore del Premio Urania nel 2001, premio che ha vinto di nuovo nel 2004 con il seguito, Nelle nebbie del tempo, quest’ultimo vincitore anche del Premio Italia. Il ciclo di Mariani e del Servizio segreto temporale italiano è poi proseguito con Il lastrico del tempo e il “prequel” L’alba del tempo.

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