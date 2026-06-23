IL 1978, L’ANNO DELLA MORTE IMPROVVISA DI PAPA GIOVANNI PAOLO I DA POCO ELETTO: PAGINE DI STORIA CHE NON VANNO ARCHIVIATE, MA RIAPERTE

di Cristina Pipoli _______________

Dal silenzio alla luce, c’è un anno che non passa. Non perché la storia non lo archivi, ma perché continua a riaprirsi da sola.

È il 1978, questo, non è un anno come gli altri nella cronologia della Chiesa cattolica. È un anno che si spezza. Tre papi. Una successione fulminea. Un ritmo che ancora oggi, riletto nei documenti, non ha la lentezza rassicurante della storia compiuta, ma la tensione di qualcosa che non si è mai lasciato spiegare fino in fondo.

Dentro questo tempo si colloca la figura di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, il papa dei trentatré giorni.

E attorno a lui: carte. Lettere. Testimonianze. Memorie.Ma soprattutto: dissonanze.

Da una parte ci sono i documenti ufficiali. Nomine. Comunicazioni. Atti amministrativi. Passaggi ecclesiastici che scorrono con una rapidità quasi impersonale, come se tutto fosse già stato previsto, ordinato, stabilito.

Dall’altra, testi che non appartengono a quella logica.

Poi il messaggio “Ai Veneziani”, datato 29 agosto 1978. Poche righe. Un tono pastorale. La vicinanza ai fedeli, ai poveri, ai lavoratori. Il linguaggio della cura. Parole che sembrano normali. Forse troppo normali. E poi la firma: Joannes Paulus PP. I. Una firma che oggi pesa più di allora, un nome e un cognome che non è sceso a compromessi.

Accanto alle carte istituzionali emerge un altro livello: la memoria. Un testo intitolato “Cammino di luce” ricostruisce incontri e impressioni legate al cardinale Luciani prima della sua elezione.Non è cronaca. È un racconto biografico. La cronaca muore in un giorno, la storia resta scritta per sempre.

Un racconto partecipato, emotivo, dove la figura del futuro pontefice viene descritta come già compiuta, già riconoscibile, già “destinata”. Luciani appare come uomo di equilibrio, di ascolto, di semplicità radicale. Un pastore che non impone, ma comprende. Che non domina, ma accompagna.

Eppure proprio questa linearità inquieta. Perché la memoria non arriva mai da sola. Arriva già selezionata. Già ordinata. Già interpretata. E allora la domanda non riguarda più il contenuto. Ma l’origine.

In mezzo a questi testi, altri documenti vaticani riportano nomine e assetti amministrativi: tra questi la gestione della transizione nella diocesi veneziana attraverso un amministratore apostolico. Tutto appare regolare. Perfettamente coerente. Perfettamente lineare. E proprio per questo difficile da interrogare. Perché non c’è mai un punto di rottura evidente. Solo continuità.

E la continuità, a volte, è la forma più efficace del silenzio.

Le domande restano ancora oggi, poi c’è il resto. Quello che non entra nei fascicoli. Nei verbali. Nei comunicati. Quello che resta fuori. Sempre.

Perché ogni volta che si torna su Giovanni Paolo I, il problema non sono i documenti. I documenti sono ordinati. Troppo ordinati.

Il problema è ciò che non spiegano.

E ciò che viene spiegato sempre dopo. Nel tempo, attorno a quella morte improvvisa, il 1978 ha smesso di essere un anno e si è trasformato in una domanda che non si chiude. E da lì, tutto si è stratificato.

Si richiama il caso di Emanuela Orlandi, evocato nel tempo come uno dei grandi misteri rimasti aperti legati alla Santa Sede.

Si richiama anche il caso di Elisa Claps, altro nodo doloroso della memoria italiana, spesso inserito nel dibattito pubblico sulle zone d’ombra della cronaca e delle omissioni istituzionali. E in questo insieme di richiami compare anche un opuscolo, un testo, una ricostruzione.

Il nome che torna è quello di Ermenegildo Fusaro, indicato come autore e figura di riferimento in alcune narrazioni interne al materiale analizzato.Non collegamenti diretti. Ma stratificazioni. Sovrapposizioni.

Vicende che non si toccano nei fatti, ma si sfiorano nel modo in cui vengono ricordate.

E questo basta a cambiare la percezione.

Alla fine resta questo. Non una verità chiusa.

Non una spiegazione definitiva. Ma una serie di carte che parlano troppo ordinatamente.

E una storia che, proprio per questo, continua a non sembrare finita. Perché ci sono anni che non si archiviano. Si riaprono.

E ogni volta che lo fanno, non restituiscono certezze.

Restituiscono la stessa, identica domanda: che cosa stiamo davvero guardando quando crediamo di guardare la Storia?

_________________

LA RICERCA nel nostro articolo del 26 maggio scorso

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 29 novembre scorso

Category: Cultura