MESAGNE, INDAGINI SU QUATTRO MINORI

(Rdl) _________________ Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne, a seguito di accurate indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, hanno notificato questa mattina l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattro minori. Tre di loro sono ritenuti responsabili del reato di spendita di monete false, mentre un quarto è accusato del furto di un ciclomotore.

Nello specifico, a metà dello scorso mese di febbraio, gli agenti della Squadra Volante erano intervenuti presso un’attività commerciale dopo la segnalazione del titolare che aveva ricevuto diverse banconote da 20 euro presumibilmente contraffatte. Gli accertamenti immediati e i successivi approfondimenti investigativi coordinati dalla Procura dei Minori, che hanno incluso verifiche tecniche da parte della Banca d’Italia, hanno permesso di identificare i tre presunti autori dell’illecito, nati nel 2008 e nel 2010.

Un secondo filone d’indagine, scaturito da un precedente intervento della Squadra Volante per il furto di un ciclomotore avvenuto a Mesagne nell’ottobre 2025, ha portato all’identificazione del presunto autore, un ragazzo di 17 anni.

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