BRINDISI, DAI DOMICILIARI AL CARCERE
(Rdl) _______________
L’altro giorno la Squadra Mobile della Questura di Brindisi ha arrestato un cittadino italiano per il reato di evasione poiché ha violato lo stato di detenzione domiciliare cui era sottoposto in conseguenza di una condanna definitiva per lesioni personali aggravate.
Si trova ora nel carcere di Brindisi.
Nella ricostruzione della Polizia di Stato, l’umo era uscito di casa per andare a discutere con il figlio; inoltre risulterebbe coinvolto nei gravi fatti avvenuti durante la mattina, nel quartiere Sant’Elia, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco all’interno di un condominio.
Per quest’ultimo fatto le indagini sono ancora in corso.
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