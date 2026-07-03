L’ECCELLENZA DELL’AIKIDO FA TAPPA NEL SALENTO. Alle porte di Lecce il Maestro Vincenzo MILAZZO 7° dan shihan Aikikai d’Italia

GM_______Questo fine settimana il Salento torna a essere il punto di riferimento per gli appassionati di arti marziali e, in particolare, della nobile disciplina giapponese fondata da Morihei Ueshiba. Domani sera, sabato 4 luglio, e domenica mattina, 5 luglio, i tatami del dojo “Terra dei Messapi” di Cavallino ospiteranno un attesissimo stage di Aikido.

A dirigere le sessioni di pratica sarà una figura di altissima levatura internazionale: il Maestro Vincenzo Milazzo, 7° Dan Shihan dell’Aikikai d’Italia. Allievo del leggendario Maestro Hiroshi Tada Sensei, il Maestro Milazzo rappresenta da decenni una colonna portante e un faro per lo sviluppo e la diffusione dell’Aikido in tutto il Sud Italia. La sua didattica, che unisce un rigoroso studio tecnico a una profonda comprensione dei principi filosofici dell’armonia e del controllo, offrirà ai praticanti un’occasione di studio e perfezionamento di inestimabile valore.

L’evento non è un appuntamento isolato, ma il consolidamento di un progetto sportivo e culturale che affonda le sue radici nella sinergia delle realtà marziali del territorio. I Maestri Piero Linciano, Maurizio Martina e Valerio Melcore, che guidano con dedizione le diverse scuole di Aikido nel Salento, rinnovano e confermano quella che ormai da quattro anni è diventata una vera e propria tradizione: lo stage di fine anno accademico.

Un appuntamento fisso che permette agli allievi salentini, dai principianti alle cinture nere più esperte, di chiudere l’anno di pratica confrontandosi con un Maestro di calibro internazionale, senza doversi spostare fuori regione.

il Maestro Melcore quest’anno è particolarmente contento perchè porterà diversi suoi allievi a sostenere gli esami, ci sarà un 3° dan, due primi dan, due primi kyu ecc.

Portare nel Salento personalità di spicco dell’Aikikai d’Italia significa non solo elevare il livello tecnico delle scuole locali, ma anche promuovere lo spirito di aggregazione, il rispetto e la disciplina che sono alla base dell’Aikido. Il dojo “Terra dei Messapi” si prepara così ad accogliere praticanti pronti a incrociare le tecniche e a condividere l’energia sul tatami, sotto l’occhio attento di uno dei massimi esponenti italiani della disciplina.

L’invito, per chi pratica o per chi è semplicemente affascinato dal mondo del Budo giapponese, è quello di non mancare a questa due giorni di grande sport e crescita personale.

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