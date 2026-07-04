DIARIO DEL GIORNO / SABATO 4 LUGLIO 2026
Buongiorno!
Oggi è sabato 4 luglio 2026.
Sant’Elisabetta.
Buon onomastico alle nostre lettrici che portano questo nome.
Auguri alla nostra amica leccese Rachele Caracciolo, ora a Roma per lavoro, che oggi compie 37 anni: buon compleanno!
Negli Stati Uniti si festeggia l’Independence Day, più semplicemente noto anche come “4 luglio”. In questa data gli americani commemorano l’adozione della dichiarazione d’indipendenza il 4 luglio del 1776.
Attraverso la dichiarazione d’indipendenza le Tredici colonie americane si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna.
La festa è il simbolo per eccellenza del patriottismo americano. Manifestazioni, parate, concerti e fuochi d’artificio animano le piazze di tutte le città degli Stati Uniti. Il primo stato a riconoscere l’Independence Day come festa nazionale fu il Massachusetts nel 1781.
Proverbio salentino: CI NU TENE LU CERVIEDDHRU BUENU TOCCA CU TENE LE ANCHE BONE
Chi non ha un buon cervello deve avere delle gambe buone.
Alla carenza di intelligenza si può in qualche modo supplire, con la buona volontà e con l’energia.
Category: Costume e società