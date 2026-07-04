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‘I MARESCIALLI DEL DOMANI’

| 4 Luglio 2026 | 0 Comments

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

UN ESTATE PIÙ SICURA: IL SALENTO ACCOGLIE I MARESCIALLI DEL DOMANI, AL FIANCO DELLE COMUNITÀ.

Category: Cronaca

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