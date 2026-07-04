‘I MARESCIALLI DEL DOMANI’
Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________
UN ESTATE PIÙ SICURA: IL SALENTO ACCOGLIE I MARESCIALLI DEL DOMANI, AL FIANCO DELLE COMUNITÀ.
Category: Cronaca
Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________
UN ESTATE PIÙ SICURA: IL SALENTO ACCOGLIE I MARESCIALLI DEL DOMANI, AL FIANCO DELLE COMUNITÀ.
Category: Cronaca
LA PODISTICA COPERTINO SCALDA I MOTORI PER LA 4° EDIZIONE DELLA CORSA COPERTINESE, IL VICE PRESIDENTE OSPITE DI COPERTINO SPORT CHANNEL
di Maria A. Vacca _____________ Mancano ormai poche settimane alla 4ª Corsa Copertinese, l’evento podistico organizzato dalla Podistica Copertino che si svolgerà il prossimo 19 luglio, attraversando le vie del centro cittadino. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale delle gare su strada e rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate copertinese. Ospite dell’ultima […]
NOTE D’ARTE / IL BENE PREZIOSO DELL’ACQUA IN UNA COLLETTIVA INTERNAZIONALE A LECCE DA VENERDI’ 3
Comunicazione stampa degli organizzatori _________________ NATURAL FLOW – THE 2ND EDITION 2026: AL MUST DI LECCE IN SCENA L’ARTE CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE Dal 3 al 18 luglio 2026, la sala MUST OFF Gallery ospita la seconda edizione della mostra collettiva curata dalla storica dell’arte Carmela Loiacono: in esposizione le opere di 24 artisti da tutto il […]
RESOCONTO DELL’INCONTRO DI QUESTA MATTINA IN SOPRINTENDENZA BELLE ARTI SUGLI SCAVI ARCHEOLOGICI A VERETO
(Rdl) __________________ Cinquant’anni dopo gli studi di Cosimo Pagliara e Francesco D’Andria, a dieci anni dalle ultime ricerche dirette dalla Soprintendenza, l’antica Vereto è tornata al centro di un programma organico di ricerca archeologica: cinque settimane di indagini hanno restituito risultati che confermano il grande potenziale scientifico del sito e aprono nuove prospettive di ricerca per ricostruire la […]
LE MERAVIGLIE DEL SALENTO / NEI PRESSI DI PATU’, NEL CAPO DI LEUCA, LA CITTA’ MESSAPICA DI VERETO: ECCO COSA CI RACCONTA ERODOTO, E COSA HANNO SCOPERTO I NUOVI SCAVI ARCHEOLOGICI
(g.p.) ______________ Come informa la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti di Brindisi Lecce Taranto, venerdì scorso, 19 giugno, si è conclusa la prima campagna sistematica di scavo archeologico nel sito di Vereto, antica città messapica del Capo di Leuca, promossa dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” sotto la direzione del professor Valentino Nizzo, archeologo esperto nelle […]
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO SI LIBRA IN “VOLI DI…VERSI”
IL PRESIDENTE DI BCC, LORENZO ZECCA PREMIATO NELLA KERMESSE CULTURALE SVOLTASI IERI SERA, 21 GIUGNO, A COPERTINO. A LECCECRONACA.IT LE SUE IMPRESSIONI ALLA CONSEGNA DEL RICONOSCIMENTO UFFICIALE. di Carmen Leo______ “Vi ringrazio per aver colto la vera essenza di quella che è la mission della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, che avete giustamente definito […]
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