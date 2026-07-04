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‘ RISPETTATE I LIMITI DI VELOCITA’ ‘

| 4 Luglio 2026 | 0 Comments

Report della Questura di Lecce ______________

Polizia di Stato: proseguono i controlli della velocità sulle strade salentine.

Il calendario dei servizi dalle 6 al 12 luglio

​Nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali e per garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, la Sezione Polizia Stradale di Lecce rende nota la programmazione dei servizi di controllo elettronico della velocità per la prossima settimana, dal 6 al 12 luglio 2026.

​Al fine di sollecitare una guida prudente e il rispetto dei limiti di velocità, le postazioni di controllo con apparecchiature autovelox saranno attive secondo il seguente calendario:

Lunedì 06/07/2026: Strada Statale 101

​ Lunedì 06/07/2026: Strada Provinciale 367

Giovedì 09/07/2026: Strada Provinciale 367

Venerdì 10/07/2026: Strada Statale 101

​La Polizia Stradale invita tutti i conducenti alla massima prudenza, ricordando che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale non solo per evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada, ma soprattutto per tutelare l’incolumità propria e degli altri automobilisti.

​La sicurezza stradale è un obiettivo comune: guida con prudenza.

Lecce, 4 luglio 2026

Category: Cronaca

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