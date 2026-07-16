DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 16 luglio 2026.

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Buon onomastico alle nostre lettrici che si chiamano Carmela, o Carmelina!

Auguri di buon compleanno alla nostra redattrice Carmen Leo, e a Giusy Petracca, della casa editrice Il Raggio Verde.

Il “caro” parchimetro venne sperimentato per la prima volta in America, ad Oklahoma City, il 16 luglio del 1935.

Ad inventare uno degli oggetti più odiati dagli automobilisti di tutto il modo fu il giornalista americano Carl Magee, stufo di non trovare mai un posto libero dove parcheggiare la sua automobile nelle vicinanze del The Oklahoma News. Il nome dato da Magee alla sua invenzione era quello di Park-O-Meter, e funzionava con l’introduzione di monete da 5 cent. Oltre a regolamentare i parcheggi selvaggi, l’idea di Magee si rivelò particolarmente efficace ad accrescere le casse dello Stato. Il successo fu immediato e subito i parchimetri si diffusero nel resto del mondo. La tecnologia ha portato delle innovazioni anche nei parchimetri e nel loro funzionamento.

Proverbio salentino: CI NU TENE FURTUNA, SE CECA PURU FACENDUSE LA CRUCE

Chi non ha fortuna, si acceca anche facendosi la croce. Ahimè.

Category: Costume e società