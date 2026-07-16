L’ARGENTINA LA SECONDA FINALISTA
di Elena Vada ______________
Ore 20.59 ora italiana di mercoledì 15 luglio, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si affrontano la nazionale dei Tre leoni e l’Albiceleste.
Tensione altissima:
I tifosi dell’Argentina hanno tentato di ‘oscurare’ l’inno inglese fischiando costantemente, altrettanto hanno fatto gli inglesi.
Fine primo tempo scialbo, con poche emozioni autentiche.
Finisce senza gol ma con ben 19 falli fischiati: 12 fatti dall’Argentina, 7 dell’Inghilterra il primo tempo.
Arbitraggio americano di Ismail Elphat (origini marocchine), non altezza di un mondiale.
II° Tempo – Si torna in campo. Non ci sono sostituzioni.
Fallo di Romero su Bellingham, l’arbitro ammonisce l’argentino.
Al 55° segna l’ Inghilterra.
Cross di Rogers, Gordon anticipa Molina e infila il Dibu Martinez. Bel gol nell’angolino.
L’ Argentina si riversa all’attacco per cercare il pareggio. L’Inghilterra si difende con ordine, ma è troppo arretrata.
L’Argentina ci prova e riprova. Mette fuori Paredes, dentro Nico Gonzalez.
Ancora dentro De Paul, Otamendi e Montiel, fuori Simeone, Lisandro Martinez e Molina.
All’ 86′: GRANDE PAREGGIO argentino. Destro di Enzo Fernandez su assist di Messi, Pickford è battuto. 1- 1.
Al 96′: vantaggio Argentina.
Palo di Mac Allister, sugli sviluppi dell’azione, cross di Messi e colpo di testa vincente di Lautaro Martinez.
Sottolineiamo che è il 12° assist ai Mondiali dell’ argentino, che gioca a Miami.
Messi, il fuoriclasse argentino ispira le due reti di Enzo Fernandez e Lautaro che portano l’Albiceleste alla sfida con la Spagna.
Questa è stata una partita oltre lo sport, che ricorda anche la storia e la politica: l’ Argentina affronterà domenica 19, la Spagna nella finale, per il titolo mondiale.
È finita 2-1 per l’Argentina, come 40 anni fa a Città del Messico ed è stato un gran bell’incontro.
Ci vediamo domenica… e, ammettiamolo, ci manca tanto il “nostro calcio italiano” …
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