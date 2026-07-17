MINORE MUORE INVESTITO DA UN’AUTO MENTRE CAMMINAVA SULA STATALE
(Rdl) ________________ Ieri sera tardi un ragazzo di 17 anni, del quale non sono state rese note le generalità, di nazionalità marocchina, residente a San Vito dei Normanni, è stato investito da un’auto mentre camminava sulla strada statale Egnazia, in località Pantanagianni, marina di Carovigno, in circostanze ancora da ricostruire.
Subito soccorso, e portato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, è morto poco dopo il ricovero, a causa della gravità delle lesioni subite.
Indagano i Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause. La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.
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