RACALE, COPPIA ARRESTATA CON ACCUSE DI DETENZIONE ARMI E RICETTAZIONE

(Rdl) __________ Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 45 anni e la moglie di 43 anni, entrambi con precedenti penali, residenti nelle campagne di Racale per detenzione illegale di arma e munizioni, alterazione di arma e ricettazione in concorso.

Nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria, è stata effettuata la perquisizione nell’abitazione della coppia, dove gli agenti hanno rinvenuto, posizionato nei pressi della porta d’ingresso, un fucile a canne mozze. L’arma, risultata rubata a Taviano, era carica con due cartucce calibro 12 e pronta all’uso. All’interno di una credenza situata nell’ingresso sono state inoltre trovate altre sette cartucce del medesimo calibro e un passamontagna nero.

Nel corso dell’attività, la perquisizione personale eseguita sulla donna ha permesso di recuperare, occultata negli slip, una presa OBD (On-Board Diagnostics) utilizzata come centralina decodificata per avviare i motori delle autovetture senza l’uso delle chiavi.

Il controllo è stato quindi esteso all’esterno dell’immobile, dove erano parcheggiate due autovetture. Per accedere all’area in sicurezza, data la presenza di un cane Rottweiler libero di grosse dimensioni, gli agenti hanno richiesto la presenza del figlio della coppia, non residente in quel luogo e custode delle chiavi del cancello d’accesso.

Entrambi i veicoli sono risultati proventi di furto, consumati rispettivamente il 14 luglio a Salve e il 15 luglio a Maglie, quest’ultimo con targa clonata, e presentavano la scatola dei fusibili e la presa OBD danneggiate.

All’interno della casa sono state rinvenute anche due carte di circolazione relative a un’auto e a un motociclo, anch’esse rubate.

Infine, con il supporto di personale tecnico, è stato accertato che l’abitazione veniva alimentata tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica, nonostante l’utenza risultasse formalmente distaccata.

Per questi motivi, l’uomo e la donna sono stati tratti in arresto per i reati concernenti l’arma e denunciati in stato di libertà per ricettazione di veicoli e furto aggravato di energia elettrica. Il figlio della coppia è stato a sua volta indagato a piede libero per concorso nella ricettazione delle autovetture.

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