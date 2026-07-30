IL 3 AGOSTO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ELETTO IL 27 LUGLIO

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _____________

Lunedì 3 agosto, alle ore 12, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, è in programma la proclamazione dei nuovi 16 consiglieri provinciali eletti. Parteciperanno alla cerimonia il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e i componenti dell’Ufficio elettorale.

Le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecce, che resterà in carica due anni, si sono svolte il 27 luglio scorso, dalle 8 alle 23, nelle due sezioni del seggio elettorale, allestite a Palazzo dei Celestini.

Hanno votato 1.226 sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia di Lecce, su un totale di 1.312 elettori, con una percentuale di affluenza del 93,44%.

Le operazioni di voto si sono svolte nella sezione elettorale n.1 allestita presso la sala consiliare, dove hanno votato gli elettori dei Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti (fascia arancione); tra 10.001 e 30.000 abitanti (fascia rossa); tra 30.001 e 100.000 abitanti (fascia verde).

Nella sezione elettorale n.2, situata nella sala Commissioni consiliari, hanno espresso il loro voto gli elettori dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (fascia azzurra) e compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti (fascia grigia).

Con un totale di 40 candidati, erano tre le liste presentate e ammesse: Insieme per il Salento, Centrodestra per il Salento e Salento Bene Comune.

Lecce, 30 luglio 2026

Category: Politica