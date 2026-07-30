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LA QUARTA AMICHEVOLE DEL LECCE

| 30 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Ieri sera a Fürstenfeld, in Austria, il Lecce – in ritiro precampionato – ha giocato la quarta amichevole stagionale contro la NK Bistrica , squadra (nella foto) della serie B della Slovenia. Per quel che conta, il risultato è stato una vittoria per 5 a 2.

Qui di seguito il tabellino:

Lecce: Falcone © (1’ st Früchtl), Ndaba (18’ st Gallo), Fofana (18’ st Pierotti), N’Dri (18’ st Onyemachi), Jean (18’ st Siebert), Laerke, Esteban (1’ st Štulić), Gorter (18’ st Coulibaly), Tiago Gabriel (18’ st Gaspar), Kovac (28’ st Ubani), Maleh (1’ st Ngom). A disposizione: Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NK Bistrica: Fridrih ©, Dzumhur (33’ st Gobec), Jusic, Sitar (33’ st Repina), Savor (20’ st Korošec), Katič (33’ st Putica), Vezovišek (20’ st Vipovic), Vrdoljak (33’ st Juvan), Ikač (20’ st Ozegović), Martič (20’ st Memaj), Kerin (40’ st Tramšek). A disposizione: Zorko, Mesarič, Cernivsek. Allenatore: Robert Pevnik

Marcatori: 17’ pt Esteban, 28’ pt Vrdoljak, 38’ pt Maleh (Rig.), 42’ pt Esteban, 4’ st Jean (Aut.), 19’ st Onyemachi, 27’ st Kovac

Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Gandelman, Burnete, Kaba e Veiga.

La squadra è rientrata in nottata a Lecce e oggi pomeriggio è impegnata in una seduta di allenamento pomeridiana al Centro Sportivo di Martignano. Venerdì 31, sempre a Martignano, è invece in programma una doppia seduta.

Sabato 1 agosto, alle ore 10.30 a San Pietro in Lama, è in programma il test in famiglia con la Primavera di mister Schipa.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 26 luglio scorso

LA TERZA AMICHEVOLE DEL LECCE

Category: Sport

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