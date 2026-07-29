ITALIA PROTAGONISTA AI MONDIALI DI SCHERMA DI HONG KONG 2026

di Elena Vada _________________

Dopo aver ‘sopportato’ i mondiali di calcio da Grandi Assenti, eccoci PROTAGONISTI di uno sport, senz’altro meno popolare, ma che lo diventa in questo momento di enormi successi in pedana.

E si, cari amici leccesi, stiamo vincendo… e quando risuona l’inno di Mameli, ci siamo sempre.

Si può esultare per una ‘stoccata’ come per un gol.

Le squadre di Fioretto Maschile e Spada Femminile sono sul tetto del mondo!

Ieri, 28 luglio, abbiamo seguito ad Hong Kong, i Campionati del Mondo Assoluti di scherma, dove l’Italia ha conquistato due ORI ed è ora in cima al medagliere per Nazioni.

(Tre ori e quattro argenti).

Si riconferma Campione del Mondo il quartetto dei fiorettisti formato da: Bianchi, Macchi, Martini e Marini, con una fantastica, incredibile vittoria, contro i padroni di casa di Hong Kong.

È d’ORO anche il team delle spadiste composto da: Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio, con un emozionante successo conquistato contro l’Estonia. Le nostre campionesse olimpiche di spada femminile, ora sono anche regine del mondo.

Ricordiamo anche:

– ORO di Martina Favaretto, fioretto individuale femminile.

Le Medaglie d’ ARGENTO di:

– Filippo Macchi, fioretto individuale maschile

– Giulia Rizzi, spada individuale femminile

– Davide Di Veroli, spada individuale maschile

– Arianna Errigo, fioretto individuale femminile.

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