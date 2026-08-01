AL FESTIVAL DI CISTERNINO ARRESTATI DUE GIOVANI ACCUSATI DI SPACCIO
(Rdl) ________________ La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito dei servizi predisposti in occasione delle tre serate del “POLIFONIC FESTIVAL” sulle colline di Cisternino, ha arrestato in flagranza di reato due giovani, un pugliese e un campano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
All’arresto si è giunti all’esito della tempestiva ed immediata attività investigativa della Squadra mobile, che ha consentito di individuare i due presunti spacciatori colti nell’atto di cedere la droga.
L’attività ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, tra cui cocaina, metanfetamina, chetamina e hashish e somme denaro contante, ritenuto provento di spaccio.
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