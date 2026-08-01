SERVIZIO “ad alto impatto” DEI CARABINIERI IN PROVINCIA DI BRINDISI: OTTO ARRESTI

(Rdl) _________________ Questa notte c’è stata un’operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi. Il bilancio è di otto persone arrestate e una denunciata a piede libero.

A Francavilla Fontana, sono stati arrestati in flagranza di reato due giovani per ricettazione in concorso. I due sono stati sorpresi mentre scaricavano da un autocarro suppellettili provenienti da un trasloco, rubate il giorno prima a Taranto. Mezzo e refurtiva sono stati restituiti al legittimo proprietario.

A San Pietro Vernotico, è stato denunciato per evasione un uomo agli arresti domiciliari non trovato in casa durante il controllo.

A Oria, sono stati arrestati un uomo e una donna di nazionalità nigeriana in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce: sono stati condannati ad una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per favoreggiamento della prostituzione.

A Carovigno, è stato arrestato un uomo, che si trovava già ai domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi: è stato condannato ad una pena di due anni e sette mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi e guida sotto l’effetto di droghe.

A Ceglie Messapica, è stato arrestato un uomo per evasione poiché, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si è allontanato dall’abitazione senza alcuna autorizzazione.

A San Vito dei Normanni, è stato arrestato un giovane tunisino già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

A Tuturano, è stato arrestato un giovane in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi: è stato condannato ad una pena di due anni e quattro mesi per furto e indebito utilizzo di strumenti per il pagamento.

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