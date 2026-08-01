INNOVAZIONE, RICERCA E FUTURO DELL’AGRICOLTURA: MERCOLEDI’ 5 AGOSTO A COPERTINO, CONTRADA VIGNA GRANDE, “Porte Aperte” ALLA CAIRO & DOUTCHER PER UNA GIORNATA DEDICATA ALL’INNOVAZIONE AGRICOLA

(Rdl) _____________ Mercoledì 5 agosto 2026, a partire dalle ore 9.30, la Società Agricola Cairo & Doutcher S.S., in contrada Vigna Grande (località Seminaristi), aprirà le proprie porte ad agricoltori, tecnici, istituzioni e operatori del comparto per un importante momento di confronto sul futuro dell’ortofrutticoltura.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una visione moderna dell’agricoltura, fondata su innovazione, ricerca, sostenibilità, gestione delle risorse idriche ed energia, temi oggi più che mai strategici per la competitività delle imprese agricole.

Dopo l’apertura dei lavori, prevista alle ore 9.30, seguiranno gli interventi tecnici di autorevoli esperti del settore. Alle 12.00 è in programma una visita in campo, durante la quale sarà possibile osservare da vicino le tecniche di coltivazione e le soluzioni innovative adottate dall’azienda. La giornata si concluderà con un buffet conviviale alle 13.30.

Ad aprire i lavori saranno Cairo Uzi, titolare della Società Agricola Cairo & Doutcher, e Albano Carrisi, che porteranno i saluti di benvenuto.Interverranno come relatori:Lauro Simeoni, agronomo, sulle tecniche di coltivazione di pere e mele; Massimo Contin, coltivatore, che illustrerà la propria esperienza nella coltivazione delle pere; Prof. Giulio Agnusdei, dell’Università Pegaso, e Prof.ssa Laura Rustioni, dell’Università del Salento, con approfondimenti dedicati all’innovazione in agricoltura; Francesco Baldassarre, dottore commercialista e revisore, che presenterà il progetto “Pere Eden” e l’evoluzione della Società Cairo; Gabriele Ferri, direttore Naturitalia, che affronterà il tema dell’innovazione come esigenza imprescindibile per il mercato ortofrutticolo.

Porteranno inoltre il proprio contributo istituzionale il sindaco di Copertino Vincenzo De Giorgi, il senatore Giorgio Salvitti, consigliere politico del Ministro dell’Agricoltura, il deputato Antonio Maria Gabellone e i consiglieri regionali Dino Basile e Paolo Pagliaro.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo tra mondo produttivo, ricerca scientifica e istituzioni, con l’obiettivo di condividere esperienze, strategie e prospettive capaci di accompagnare il settore agricolo verso le sfide del futuro.

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 5 agosto 2026 presso la Società Agricola Cairo & Doutcher, in contrada Vigna Grande a Copertino, per una giornata all’insegna dell’innovazione, della conoscenza e della valorizzazione dell’agricoltura d’eccellenza.

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