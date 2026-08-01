DA GALLIPOLI A PORTO CESAREO: CONTROLLI DEI CARABINIERI SULLE CONDOTTE SOTTOMARINE DEI DEPURATORI E RECUPERO DELLE PERICOLOSE RETI A STRASCICO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

IN CAMPO I CARABINIERI SUBACQUEI DEI NUCLEI DI NAPOLI E PESCARA PER VERIFICARE L’INTEGRITÀ DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE E BONIFICARE I FONDALI DAI PERICOLI PER LA FAUNA MARINA



La tutela dell’ambiente passa anche attraverso ciò che non è immediatamente visibile. In un

territorio come quello salentino, dove il mare rappresenta una risorsa ambientale, economica

e identitaria di straordinario valore, il controllo della corretta gestione delle acque reflue e la

salvaguardia dei fondali costituiscono elementi fondamentali dell’attività di prevenzione e

contrasto agli illeciti ambientali.



È in questa prospettiva che il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, nell’ambito delle

attività preventive e repressive condotte dall’Arma in materia ecologica, ha programmato

uno specifico intervento lungo la dorsale ionica che va dal Comune di Gallipoli a Porto

Cesareo.



Per effettuare gli accertamenti con le necessarie competenze specialistiche, il Comando

Provinciale ha richiesto il supporto dei Nuclei Carabinieri Subacquei di Napoli e Pescara,

reparti dell’Arma dotati di elevate capacità operative per gli interventi in profondità.



I militari specializzati, in collaborazione con i colleghi della Compagnia Carabinieri di

Gallipoli e Campi Salentina, impegnati nelle giornate del 29 e 30 luglio, hanno effettuato

approfondite verifiche sulle condotte sottomarine degli impianti di depurazione,

controllando direttamente lo stato di conservazione e la tenuta delle infrastrutture attraverso

cui le acque reflue trattate vengono convogliate in mare.



Nel corso delle immersioni e dei perlustramenti dei fondali, i Carabinieri Subacquei hanno

inoltre individuato delle reti a strascico abbandonate sul fondale marino che saranno

recuperate. Questo tipo di attrezzatura da pesca, se dispersa o utilizzata illecitamente,

costituisce una gravissima minaccia per l’ecosistema: trasformandosi in una vera e propria

“rete fantasma”, continua a intrappolare la fauna marina, danneggia le praterie di Posidonia

oceanica e i popolamenti coralligeni.



L’attività svolta si inserisce in una più ampia strategia di vigilanza ambientale, orientata non

soltanto all’accertamento e alla repressione delle condotte illecite, ma anche alla

prevenzione di situazioni di rischio per l’ecosistema marino.



L’intervento assume un rilievo ancora maggiore in questo periodo estivo, quando lungo le

coste salentine si registra un significativo incremento di residenti e turisti, con un

conseguente aumento della pressione sia sulle infrastrutture di depurazione che sul

patrimonio biologico marino.



L’impiego dei Carabinieri Subacquei conferma l’attenzione costante dell’Arma dei

Carabinieri alla salvaguardia del territorio salentino e delle sue risorse naturali, garantendo

una presenza concreta anche sotto la superficie del mare.



Gli esiti delle verifiche tecniche sulle condotte consentiranno di delineare il quadro di tenuta

degli impianti, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare l’eventuale

responsabilità legate all’abbandono della rete da pesca recuperata.



Lecce, 1 agosto 2026







Category: Cronaca