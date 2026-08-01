TORRE LAPILLO, INTERVENTO DEL 118 E DELLA POLIZIA DI STATO DI NARDO’

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(Rdl) __________________ Questa mattina presto agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nardò sono intervenuti in ausilio ai sanitari del 118 per la segnalazione di un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo.

​Giunta tempestivamente sul posto, la pattuglia ha notato la presenza del personale medico e del ragazzo che, alla vista della Volante, ha tentato di darsi a una precipitosa fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prontamente mentre cercava di disfarsi di due vasetti in vetro, al cui interno erano contenuti rispettivamente 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e nell’altro di 49 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

E’ stato identificato: si tratta di un giovane di 27 anni residente a Nardò

​Alla luce di quanto rinvenuto, gli operatori hanno esteso l’attività di polizia giudiziaria all’abitazione del giovane. La perquisizione domiciliare, eseguita all’interno della sua camera da letto, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza del tipo hashish suddivisa in due involucri sigillati sottovuoto contenenti complessivamente 204,8 grammi. Nell’abitazione sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione e una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

E’ stato denunciato piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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