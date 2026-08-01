OTRANTO, ARRESTATO DESTINATARIO DI MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE
(Rdl) ________________ Agenti della Polizia di Stato di Otranto hanno arrestato un giovane immigrato di 28 anni. Fermato per un normale controllo stradale, i poliziotti delle Volanti si sono accorti che sul suo capo pendeva un mandato di arresto internazionale per una rapina aggravata commessa in Pakistan: all’interno di un’ abitazione della vittima erano state rubate una motocicletta, somme di denaro contante, oggetti di valore, due passaporti e armi da fuoco regolarmente detenute.
Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, in attesa di estradizione.
Category: Cronaca