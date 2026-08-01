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NUOVO INCENDIO NELLA ZONA AVETRANA – MANDURIA PIU’ VOLTE COLPITA

| 1 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Un vasto incendio boschivo è scoppiato nella tarda mattinata in contrada Demani di Manduria a ridosso della spiaggia di Borraco. Al lavoro uomini e mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per cercare di mettere sotto controllo le fiamme, che si sono propagate con rapidità e violenza.

Sconcerta il fatto che la zona Torre Colimena – Maruggio – San Pietro in Bevagna quest’anno è stata presa di mira più volte e ogni volta con sempre maggore precisione e accanimento.

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LA RICERCA nei nostri articoli del 22 giugno e del 5 luglio scorsi

INCENDI BOSCHIVI, EMERGENZA CONTINUA / “Sono rimaste solo pietre”, LA TESTIMONIANZA DA TORRE COLIMENA. E IL SINDACO DI MANDURIA DOMENICO SAMMARCO DENUNCIA: “Qualcuno ha scelto la strada della distruzione”
CHISSA’ SE POTREMO RIVEDERE ANCORA IN FUTURO IMMAGINI COME QUESTA…

L’APPROFONDIMENTO nel nosro articolo di oggi

REPORTAGE DA PIAZZA SANT’ORONZO, IERI SERA GREMITA PER IL PRESIDIO CONTRO GLI INCENDI. IL SALENTO NON TACE PIU’: SUL PALCO DUE ORE E MEZZO DI INTERVENTI. EMANUELE LARINI: “sia questo l’anno zero della prevenzione”

Category: Costume e società

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