NUOVO INCENDIO NELLA ZONA AVETRANA – MANDURIA PIU’ VOLTE COLPITA

(Rdl) _______________ Un vasto incendio boschivo è scoppiato nella tarda mattinata in contrada Demani di Manduria a ridosso della spiaggia di Borraco. Al lavoro uomini e mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per cercare di mettere sotto controllo le fiamme, che si sono propagate con rapidità e violenza.

Sconcerta il fatto che la zona Torre Colimena – Maruggio – San Pietro in Bevagna quest’anno è stata presa di mira più volte e ogni volta con sempre maggore precisione e accanimento.

_________________

LA RICERCA nei nostri articoli del 22 giugno e del 5 luglio scorsi

L’APPROFONDIMENTO nel nosro articolo di oggi

Category: Costume e società