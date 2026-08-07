DUE GIOVANI DELLA GEORGIA ARRESTATI PER RICETTAZIONE A SAN GIORGIO JONICO

(Rdl) __________________ I Carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato ieri in flagranza di reato due giovane di 28 e 29 anni, di nazionalità georgiana, domiciliati a Napoli, accusati di ricettazione.

Nell’ambito di un controllo ordinario del territorio, i militari hanno fermato un’autovettura intestata a una società di noleggio, a bordo della quale viaggiavano i due giovani. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha indotto ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione personale e veicolare.

Così, all’interno dell’auto sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, per i quali gli occupanti non avrebbero saputo fornire alcuna plausibile spiegazione circa la provenienza. La merce, del valore complessivo di alcune centinaia di euro, è stata pertanto sottoposta a sequestro. I successivi accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire la presumibile provenienza di parte dei prodotti, risultati essere stati rubati il giorno prima in due supermercati della zona.

I due fermati sono stati rinchiusi ne carcere di Taranto (nella foto), come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

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