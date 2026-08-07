IN BALIA DELLE CORRENTI, TRE GIOVANI SALVATI IN MARE DALLA FINANZA

(Rdl) ___________________ Tre turisti di venti anni sono stati soccorsi al largo di Castro Marina da una vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, impegnata nelle ordinarie attività di vigilanza lungo la costa salentina.

Grazie ai moderni sistemi di bordo, l’equipaggio ha individuato un canotto gonfiabile alla deriva, con tre giovani a bordo in evidente stato di agitazione, a circa un miglio e mezzo dalla costa, che chiedevano aiuto.

Una volta messi in salvo e fatti salire a bordo, i tre sono stati assistiti dai militari. Dagli accertamenti è emerso che erano rimasti in balia della corrente fin dalle prime luci dell’alba e, ormai stremati dal prolungato sforzo fisico, non erano più in grado di raggiungere la riva.

Dopo le prime cure e le verifiche del caso, i tre giovani sono stati riaccompagnati sani e salvi nel porto di Castro Marina.

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