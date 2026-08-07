UN ALTRO ANZIANO MORTO IN MARE

(Rdl) _________________ Questa mattina, un altro episodio della ormai lunga serie di persone anziane stroncate in spiaggia da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultime settimane.

Questa mattina è morto Fabiano Epifani, 77 anni, di Roma, che si è sentito male mentre stava facendo il bagno a Castro e non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianmarlo compiuti dagli altri bagnanti prima, e dei sanitari del 118 poi.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 5 agosto scorso

Category: Cronaca