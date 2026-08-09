COPERTINO, CALASSO UN’ALTRA VOLTA DAI DOMICILIARI AL CARCERE

(Rdl) ______________ È tornato in carcere Giovanni Calasso, 61 anni, storico esponente della Sacra Corona Unita e già condannato all’ergastolo. Era stato arrestato lo scorso 1° luglio dai Carabinieri nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Stefano Tomeo, avvenuto a Copertino l’11 aprile scorso e da lui commesso, secondo l’accusa menre scontava la pena agli arresti domiciliari per motivi di salute. Era stato inizialmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Successivamente, però era stato rimesso agli arresti domiciliari dal Tribunale del Riesame di Lecce.

Poco dopo essere rientrato presso la propria abitazione, però, Calasso si allontanava dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, rendendosi così responsabile del reato di evasione. I Carabinieri della Tenenza di Copertino, accertato l’allontanamento, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Per questo motivo il gip del Tribunale di Lecce ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e il ripristino della custodia cautelare nel carcere di Borgo San Nicola, provvedimento eseguito ieri sera.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 1 luglio scorso

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