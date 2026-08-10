ALTRI DUE ANZIANI MORTI IN MARE

(Rdl) _________________ Altri due episodi della ormai lunga serie di persone anziane stroncate sulle spiagge salentine da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultime settimane.

Ieri è morto un turista di Bergamo di 71 anni, del quale non sono state rese note le generalità: stava facendo immersioni a Porto Miggiano (nella foto) quando si è sentito male e non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dagli altri bagnanti prima, e dei sanitari del 118 poi.

Oggi stessa tragica sorte per Giancarlo Capuzzo, 76 anni, di Napoli, in vacanza a Otranto. Stava facendo il bagno nella zona di Frassanito, poi il malore improvviso, che lo ha stroncato.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 7 agosto scorso

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