CONTROLLI DEL TERRITORIO SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME SALENTINE

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _________________

SALENTO, PROSEGUONO I CONTROLLI STRAORDINARI LUNGO LE COSTE: AZIONE CONGIUNTA CONTRO L’ABUSIVISMO SUL DEMANIO PUBBLICO

Prosegue a ritmo serrato l’attività di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abusivismo e illegalità diffusa lungo il litorale salentino. Le operazioni straordinarie di controllo del territorio scaturiscono da una precisa azione di impulso e coordinamento svolta dalla Prefettura di Lecce, sulla base delle direttive strategiche condivise ed impartite dal Prefetto Natalino Manno in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Sotto il coordinamento operativo della Questura di Lecce, le Forze dell’Ordine e gli Enti Locali hanno eseguito un articolato intervento interforze a tutela del demanio marittimo e della libera fruizione delle spiagge pubbliche.

In particolare, in località Torre Pali nel comune di Salve, personale della Capitaneria di Porto di Gallipoli e la Polizia Locale di Salve hanno accertato l’occupazione illegittima di circa 600 metri quadrati di area demaniale marittima. Due operatori commerciali, titolari di attività di noleggio su proprietà privata, posizionavano stabilmente ombrelloni e lettini prima dell’arrivo dei clienti, precludendo il libero uso dell’arenile. L’operazione ha portato al sequestro amministrativo di 95 ombrelloni e 23 lettini.

Contestualmente, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto mirati controlli sulla regolarità delle licenze commerciali e dei titoli autorizzativi in possesso dei noleggiatori coinvolti.

Sul fronte del contrasto al commercio abusivo, poi, i militari della Guardia di Finanza hanno setacciato l’arenile per verificare la regolarità delle attività ambulanti, individuando e sanzionando diversi venditori privi delle prescritte autorizzazioni e confiscando la merce illegalmente posta in vendita.

L’operazione si inserisce in un più ampio e pianificato piano di vigilanza costiera per garantire il rispetto della legalità, la tutela della libera concorrenza tra operatori economicamente corretti e la salvaguardia del diritto di tutti i cittadini all’accesso e alla fruizione dei beni pubblici.

«La tutela del patrimonio pubblico e il ripristino della legalità sulle nostre coste rappresentano una priorità assoluta — ha dichiarato il Prefetto — e le attività di controllo proseguiranno con la massima fermezza lungo tutto il litorale per garantire la sicurezza dei cittadini, la libera fruizione delle spiagge e la concorrenza leale tra le imprese».

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

Lecce, 11 agosto 2026

Agli organi di stampa

Category: Cronaca