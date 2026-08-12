DA’ IN ESCANDESCENZE ALL’OSPEDALE DI GALATINA E FINISCE IN CARCERE

Report della Questura di Lecce ______________

​​Galatina: la Polizia di Stato trae in arresto un trentaquattrenne per aggressione presso il Pronto Soccorso della cittadina

Nella serata del 7 agosto 2026, attorno alle ore 20.30, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 34 anni, residente a Soleto, ritenuto responsabile dei reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali.

L’episodio si è verificato all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P. S. di Galatina stazionavano dal pomeriggio per gestire un precedente intervento.

Il 34enne ha iniziato dapprima a sferrare calci a un’autoambulanza all’esterno, per poi fare ingresso nella struttura ed aggredire verbalmente il personale medico, dirigendosi con atteggiamento intimidatorio verso la postazione del Dirigente Medico. Le azioni si sono svolte alla presenza di diversi pazienti in attesa, causando una temporanea interruzione delle attività del servizio sanitario.

Gli agenti presenti sono intervenuti per riportare il soggetto alla calma. L’uomo ha tuttavia mantenuto una condotta provocatoria, rivolgendo frasi offensive in dialetto locale nei confronti degli operanti e delle rispettive famiglie. Invitato a uscire dall’edificio per tutelare la tranquillità coloro che si trovavo ad attendere le cure, l’individuo ha opposto resistenza, avvicinandosi fisicamente agli agenti e costringendo uno di essi ad allontanarlo per ripristinare la distanza di sicurezza.

Dato il protrarsi della situazione di pericolo, è stato richiesto l’intervento di una seconda volante in ausilio. Alla vista dei nuovi operanti giunti sul posto, il soggetto ha rimarcato la condotta violenta, tentando di colpire un poliziotto con una testata al torace e indirizzando un pugno al volto del medesimo, impattando invece sulla spalla di un secondo agente.

Nel corso delle fasi concitate per immobilizzare l’uomo a terra, eseguite anche con la collaborazione di personale sanitario, il 34enne ha colpito uno degli agenti allo sterno con una testata e ha tentato, senza successo, di estrarre l’arma d’ordinanza dalla fondina dello stesso.

A seguito della colluttazione, i due poliziotti hanno ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 12 agosto 2026

Category: Cronaca