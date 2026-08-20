MESAGNE, BAR CHIUSO UNA SETTIMANA

(Rdl) _______________ Ieri agenti della Polizia di Stato di Brindisi hanno notificato il provvedimento del Questore che ha sospeso per sette giorni la licenza ad un bar di Mesagne.

Come viene spiegato nele motivazioni

“l’atto amministrativo scaturisce da approfonditi accertamenti effettuati dal Commissariato di Mesagne a seguito di violente liti avvenute nei pressi e all’interno dell’attività commerciale. Nello specifico, le verifiche hanno documentato che nel mese di maggio e successivamente a luglio, nel pieno della movida del fine settimana, si sono verificati accesi alterchi sfociati anche in gravi aggressioni fisiche alla presenza di numerosi giovani avventori. Tali episodi hanno arrecato un grave e concreto pregiudizio alla salvaguardia dell’ordine pubblico.

I successivi riscontri hanno inoltre evidenziato come il locale fosse diventato un abituale punto di riferimento per soggetti gravati da pregiudizi di polizia, in particolare legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. È stato altresì accertato che, in entrambe le occasioni, i gestori e i dipendenti presenti hanno assistito ai fatti senza porre in essere alcuna forma di vigilanza e astenendosi dal richiedere il tempestivo intervento delle Forze di Polizia”.

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