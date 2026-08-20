IL RITORNO DI BLEVE
(Rdl) ______________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve dalla Carrarese Calcio 1908.
Il portiere salentino classe 1995, che vestirà la maglia numero 1, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.
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E quindi, dopo aver ceduto Fruchtl, il Lecce si riprende Bleve, che è di San Cesario di Lecce, dopo i due anni passati a Carrara, per il ruolo di portiere di riserva.
Un’operazione che non leva e non aggiunge niente ad un mercato per ora gravemente deficitario, come evidenziato anche dalla partita ufficiale di Coppa Italia, limitato all’acquisto di Geubbels per l’attacco e al ritorno di Maleh per il centrocampo, che entrambi a Palemo hanno ampiamente deluso.
C’è tempo – ormai mica molto – fino a martedì 1 settembre, quando la sessione estiva di calciomercato chiuderà i battenti.
Intanto però è già campionato.
Il Lecce gioca la prima a Venezia, domenica 23 agosto, alle 18.30, e la seconda al Via del Mare, dove arriverà la Roma, lunedì 31 agosto alle 18.30.
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LA RICERCA nel nostro articolo del 18 agosto scorso
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