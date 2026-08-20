MISSIONE DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA DA BRINDISI ALL’ISOLA DI SAZAN A SOSTEGNO DELLA PROTESTA POPOLARE DEGLI ALBANESI CONTRO IL MEGA PROGETTO DI INSEDIAMENTO TURISTICO DEL GENERO DI TRUMP JARED KUSHNER

(g.p.) ________________ “C’è una vicinanza storica e geografica tra la Puglia e l’Albania. Quello che sta accadendo è molto simile, con le dinamiche di sottrazione dei territori e delle coste e con il diritto al sud che si sgretola più facilmente. Questa è una dinamica molto simile a Gaza.

Tutti gli interessi che qui sgretolano i diritti lì diventano violenza e genocidi. A questo si risponde con l’amore per la propria terra”.

Così questa mattina a Bari in conferenza stampa Tony La Piccirella ha presentato la missione della GLOBAL SUMUD FLOTILLA: questa sera tre imbarcazioni salperanno da Brindisi in rotta verso l’isola di Sazan, a sostegno della protesta popolare degli Albanesi che dura ormai da molte settimane (nella foto, l’imponente corteo a Tirana del 3 giugno scorso):

“le popolazioni locali contro progetti di espansione neocoloniale che minacciano non solo il Mediterraneo, ma anche il territorio regionale… Contro la cessione dell’isola protetta di Sazan a un fondo di investimento legato all’imprenditore Jared Kushner, genero di Donald Trump“.

Nell’annunciare la manifestazione ieri GLOBAL SUMUD FLOTTILLA si era così espressa:

“Non è solo una rotta geografica, ma un atto politico e solidale contro i progetti neocoloniali che minacciano il Mediterraneo e cercano di escludere le comunità dal proprio territorio.

La Puglia torna protagonista di una giornata intera dedicata alla memoria, alla coscienza e alla resistenza al fianco del popolo albanese, in piazza da oltre 70 giorni con la Flamingo Revolution. Due sponde unite dalla stessa lotta: chi decide il futuro delle nostre terre? Le comunità che le abitano o i grandi capitali?”.

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