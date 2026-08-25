ACCUSATO DI LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE, UN GIOVANE ARRESTATO AL TERMINE DEL CONCERTONE

(Rdl)_______________ Nella notte di sabato scorso, la notte del Concertone della Taranta, a Melpignano, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto), in servizio di controllo del territorio, soprattutto quello di transito per veicoli e pedoni, hanno arrestato un giovane, Vito Nori, 33 anni, di Salve, con le accuse di resistenza e di lesioni a Pubblico Ufficiale.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce e come confermato questa mattina dal gip del Tribunale nell’udienza di convalida dell’arresto.

Ed ecco la ricostruzione fatta dalla Questura di Lecce.

Gli agenti notavano un’autovettura con targa francese, con a bordo quattro persone, che con manovre brusche e a velocità sostenuta tentava di superare la colonna di veicoli in attesa, eludendo le indicazioni del personale addetto ai parcheggi e mettendo in pericolo i pedoni presenti.

Un funzionario della Polizia di Stato, con placca ben visibile, si frapponeva tra il veicolo e la via d’uscita intimando l’alt e invitando il conducente a moderare la velocità e a rispettare l’ordine di deflusso. Il conducente, con atteggiamento insofferente, ripartiva improvvisamente sgommando, colpendolo con la fiancata e ponendone in pericolo l’incolumità.

Un secondo operatore, posizionatosi di fronte al mezzo e anch’egli con segni distintivi ben visibili, reiterava l’intimazione di fermarsi mediante segnali manuali e luminosi. Il conducente ignorava nuovamente l’alt e, proseguendo la marcia, urtava l’agente al ginocchio per poi darsi alla fuga a forte velocità lungo l’asse principale del parcheggio in direzione Maglie, con sorpassi pericolosi tra pedoni e veicoli incolonnati.

La scena veniva notata da una pattuglia in borghese della Guardia di Finanza che si poneva immediatamente all’inseguimento del veicolo per circa un chilometro bloccando il mezzo sul ponte di collegamento tra la zona industriale di Melpignano e Maglie insieme al personale del Commissariato riavutosi da quanto era accaduto poco prima e messosi all’inseguimento del veicolo sfuggito all’alt.

Il conducente, Vito Nori, sottoposto ad accertamento alcolemico da parte di una pattuglia della Polizia Stradale intervenuta sul posto, risultava positivo e quindi, oltre all’arresto per lesioni, ha avuto anche una denuncia per guida sotto l’effetto di alcol.

I due agenti della Polizia di Stato riportavano lesioni giudicate guaribili in sette giorni ciascuno e anche due militari della Guardia di Finanza, a seguito dell’inseguimento, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in quattro e sette giorni.

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