CONIUGI CAMPANI IN VACANZA IN SALENTO MUOIONO / SVILUPPI DELLE INDAGINI
(Rdl) _________________ Sviluppi delle indagini dei Carabinieri sull’incidente mortale di questa notte. Portato, ferito, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, il conducente dell’altra auto coinvolta è stato sottoposto anche agli esami tossicologici previsti dalla legge in casi simili.
E’ risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi, nonché positivo all’uso di bevande alcoliche, essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico nettamente oltre la soglia consentita.
Per questo motivo, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.
Rimane in ospedale per le cure ulteriori, ma ora si trova agli arresti domiciliari, come deciso dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che indaga.
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LA RICERCA nel nostro articolo di questa mattina
Category: Cronaca