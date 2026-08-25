ARRIVA FATAH, UN NUOVO ATTACCANTE
(Rdl) ________________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amar Fatah dall’ESTAC Troyes.
L’esterno offensivo svedese classe 2004, che vestirà la maglia numero 7, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per i successivi due anni. ___________________
Si muove dunque qualcosa sia pur negli ultimi giorni il mercato in entrata.
Prelevato dal Troyes, squadra neopromossa in serie A francese, ultimo campionato in prestito al Dundee United, squadra del campionato scozzese, dove ha realizzato trenta presenze e otto gol, valore di mercato attuale 800.000 uero, Amar Fatah, di origini somale, di nazionalità svedese, arriva in Salento con la prospettiva di rinforzare l’attacco, dove può giocare in diverse posizioni.
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
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